Іспанія виділяє Україні мільярд на зброю: подробиці

"Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. Хочу представити вам нові заходи підтримки від Іспанії. В першу чергу мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку", - сказав він.

За словами Санчеса, частина допомоги буде фінансуватися через оборонний інструмент Європейського Союзу, програму SAFE. Фінансування буде спрямовано в першу чергу на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю.

Також деяке обладнання передасть Збройним силам України міністерство оборони Іспанії. Загалом, за словами Санчеса, з 2022 року Іспанія передала Україні озброєння на чотири мільярди євро.