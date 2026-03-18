Испания выделяет Украине миллиард на оружие: подробности

"Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна стать частью Европейского Союза. Хочу представить вам новые меры поддержки от Испании. В первую очередь миллиард евро на 2026 год на военную поддержку", - сказал он.

По словам Санчеса, часть помощи будет финансироваться через оборонный инструмент Европейского Союза, программу SAFE. Финансирование будет направлено в первую очередь на налаживание совместного производства с украинской оборонной промышленностью.

Также некоторое оборудование передаст Вооруженным силам Украины министерство обороны Испании. В целом, по словам Санчеса, с 2022 года Испания передала Украине вооружение на четыре миллиарда евро.