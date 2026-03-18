Испания выделяет Украине миллиард на оружие: подробности

21:10 18.03.2026 Ср
2 мин
Миллиард евро частично потратят на совместное производство вооружения
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)

Испания на 2026 год выделяет Украине миллиард евро на вооружение. Часть этих средств будет выделена на совместное производство оружия, в том числе беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 18 марта на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.

"Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна стать частью Европейского Союза. Хочу представить вам новые меры поддержки от Испании. В первую очередь миллиард евро на 2026 год на военную поддержку", - сказал он.

По словам Санчеса, часть помощи будет финансироваться через оборонный инструмент Европейского Союза, программу SAFE. Финансирование будет направлено в первую очередь на налаживание совместного производства с украинской оборонной промышленностью.

Также некоторое оборудование передаст Вооруженным силам Украины министерство обороны Испании. В целом, по словам Санчеса, с 2022 года Испания передала Украине вооружение на четыре миллиарда евро.

Производство дронов с Европой: что известно

Отметим, что Испания - не единственная страна Европы, которая готова покупать украинские дроны и технологии. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО. В то же время, Украина готова вести сотрудничество с Европой и покупать европейские технологии.

Больше по теме:
УкраинаИспанияВоенная помощь