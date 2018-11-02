Испания смягчила обвинения против задержанных лидеров Каталонии

Фото: акции протеста в Каталонии (wikimedia.org/Ivan McClellan)

Ранее лидеру движения за независимость Каталонии грозило 25 лет тюрьмы, теперь - 12 лет

Генеральная рокуратура Испании смягчила обвинения против лидеров движения за независимость Каталонии, которые сейчас находятся под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, ранее прокуратура требовала наказания в виде 25 лет заключения для бывшего заместителя председателя каталонского правительства Уриола Жункераса по обвинению в восстании.

Другим восьми каталонским чиновникам за движение об отделении Каталонии от Испании, которые сейчас находятся под стражей в ожидании решения суда, грозило до 17 лет тюрьмы.

На сегодня их обвиняют в призывах к мятежу и растрате государственных средств. Таким образом генпрокуратура Испании потребует до 12 лет тюрьмы Жункерасу и чуть меньшие сроки заключения другим заключенным политикам.

Известно, что сейчас в Каталонии есть как минимум три партии, которые пропагандируют независимость от Мадрида. На последних парламентских выборах в регионе три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно получили больше половины из 135 депутатских кресел в новом парламенте.

Напомним, в конце октября 2018 года экс-президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о создании новой политической силы. Первое учредительное собрание партии посвящено годовщине референдума за независимость Каталонии, который в Мадриде признали нелегитимным. Суд над 18 бывшими каталонскими чиновниками, которых задержали за организацию референдума, начнется в начале 2019 года.

Добавим, что ранее, 12 октября, несколько десятков тысяч каталонцев, которые выступают за единство с Испанией, вышли на улицы, чтобы отметить национальный день.