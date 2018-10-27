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Колишній очільник уряду Каталонії заявив про створення нової партії

Новини » Політика    27.10.2018 - 21:56
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Партія матиме назву "The Call" ("Виклик")

Екс-президент уряду Каталонії Карлес Пучдемон в суботу, 27 жовтня, заявив про створення нової політичної сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, нова партія під назвою "The Call" ("Виклик") проведе у суботу установчі збори, відзначаючи річницю референдуму, визнаного Мадридом незаконним.

"Рік, який відокремлює нас від цієї історичної дати, пройшов не так, як ми хотіли. Але відступати - не варіант", - заявив глава каталонського уряду Кім Торра, який підтримує Пучдемона.

Зазначається, що зустріч партії Пучдемона відбудеться в місті Манреса, поруч із в'язницею, де перебувають колишні каталонські міністри, які брали участь у підготовці референдуму. Суд над 18 колишніми каталонськими урядовцями, як очікується, розпочнеться на початку 2019 року.

Крім того, Пучдемон має представити "Раду Республіки" - свого роду каталонський уряд у еміграції в Бельгії.

"Ми не говоримо про мрію, ми говоримо про реальність, про каталонську республіку", - йдеться у рекламному відео для нової партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 жовтня кілька десятків тисяч каталонців, які виступають за єдність з Іспанією, вийшли на вулиці, щоб відзначити національний день.

Зазначимо, що у Барселоні в понеділок, 1 жовтня, пройшли масові акції протесту в річницю референдуму про незалежність Каталонії, які до вечора переросли у заворушення.

Центральні вулиці Барселони перекрили понад 100 активістів сепаратистської каталонської організації "Комітет на захист республіки" (CDR), щоб відзначити річницю проведеного в минулому році референдуму про незалежність від Іспанії, який не був визнаний.

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