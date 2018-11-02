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Іспанія пом'якшила звинувачення проти затриманих лідерів Каталонії

Новини » Політика    02.11.2018 - 16:43
Фото: акції протесту в Каталонії (wikimedia.org/Ivan McClellan)
Фото: акції протесту в Каталонії (wikimedia.org/Ivan McClellan)

Раніше лідерові руху за незалежність Каталонії загрожувало 25 років в'язниці, тепер - 12 років

Генеральна рокуратура Іспанії пом'якшила звинувачення проти лідерів руху за незалежність Каталонії, які зараз перебувають під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зокрема, раніше прокуратура вимагала покарання у вигляді 25 років ув'язнення для колишнього заступника голови каталонського уряду Уріола Жункераса за звинуваченням у повстанні.

Іншим восьми каталонським чиновникам за рух про відокремлення Каталонії від Іспанії, котрі зараз перебувають під вартою в очікуванні рішення суду, загрожувало до 17 років в'язниці.

На ьогодні їх звинувачують у закликах до заколоту та розтраті державних коштів. Таким чином генпрокуратура Іспанії вимагатиме до 12 років вязниці Жункерасу і трохи менші терміни ув'язнення іншим ув'язненим політикам.

Відомо, що зараз в Каталонії є щонайменше три партії, котрі пропагують незалежність від Мадрида. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більше половини зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року екс-президент уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про створення нової політичної сили. Перші установчі збори партії присвячені річниці референдуму за незалежність Каталонії, який у Мадриді визнали нелегітимним. Суд над 18 колишніми каталонськими урядовцями, яких затримали за організацію референдуму, розпочнеться на початку 2019 року.

Додамо, що раніше, 12 жовтня, кілька десятків тисяч каталонців, які виступають за єдність з Іспанією, вийшли на вулиці, щоб відзначити національний день.

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