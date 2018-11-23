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Іспанія не змогла домовитися з Британією про Brexit

Новини » Політика    23.11.2018 - 10:57
Іспанія не змогла домовитися з Британією про Brexit
Фото: Педро Санчес (gettyimages)

Санчес зазначив, що його уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії

Позиції Іспанії і Великобританії після переговорів про Brexit значно відрізняються. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Санчеса.

Санчес зазначив, що "після розмови з Терезою Мей позиції Іспанії, як і раніше далекі".

"Мій уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заблокуємо угоду Brexit", - написав глава уряду Іспанії.

Іспанія не змогла домовитися з Британією про BrexitЗазначимо, іспанська сторона висловила обурення статтею 184 угоди про Brexit, яка свідчить, що будуть переговори по визначенню майбутніх відносин між ЄС та Великобританією. Згідно з дипломатичних джерел, Іспанія не знала про цю статтю до середи, коли текст видали всім 27 учасникам ЄС. У той же час перший міністр Гібралтару раніше був знайомий з цією статтею.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.

Також повідомлялося, що Іспанія може не підтримати угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС через невирішеного питання Гібралтару.

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