Іспанія не змогла домовитися з Британією про Brexit

Фото: Педро Санчес (gettyimages)

Санчес зазначив, що його уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії

Позиції Іспанії і Великобританії після переговорів про Brexit значно відрізняються. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Санчеса.

Санчес зазначив, що "після розмови з Терезою Мей позиції Іспанії, як і раніше далекі".

"Мій уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заблокуємо угоду Brexit", - написав глава уряду Іспанії.

Зазначимо, іспанська сторона висловила обурення статтею 184 угоди про Brexit, яка свідчить, що будуть переговори по визначенню майбутніх відносин між ЄС та Великобританією. Згідно з дипломатичних джерел, Іспанія не знала про цю статтю до середи, коли текст видали всім 27 учасникам ЄС. У той же час перший міністр Гібралтару раніше був знайомий з цією статтею.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.

Також повідомлялося, що Іспанія може не підтримати угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС через невирішеного питання Гібралтару.