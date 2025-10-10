UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Іспанія різко відповіла Трампу після його слів про виключення з НАТО

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іспанія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який припустив можливість виключення країни з НАТО через недостатні оборонні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іспанія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа про виключення її з НАТО за невиконання його підвищених цілей щодо витрат на оборону.

Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО, адже вона досягає своїх цілей щодо потенціалу настільки ж, як і Сполучені Штати.

Нагадаємо, що президент США запропонував альянсу НАТО розглянути можливість виключення Іспанії зі своїх лав через суперечку щодо відставання західноєвропейської країни у військових витратах.

Варто зауважити, що вчора Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і вони разом поспілкувалися з пресою.

А під час розмови заявив про готовність захищати Фінляндію в разі нападу РФ та припустив, що можливо, Іспанію слід виключити з блоку НАТО.

Зауважимо, що кілька тижнів тому президент Трамп заявив, що країни-НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Так він відреагував на інцидент, коли 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і летіли там протягом 12 хвилин.

ІспаніяДональд Трамп