Испания резко ответила Трампу после его слов об исключении из НАТО

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.

Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.

Напомним, что президент США предложил альянсу НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из своих рядов из-за спора об отставании западноевропейской страны в военных расходах.

Стоит заметить, что вчера Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.