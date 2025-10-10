RU

Испания резко ответила Трампу после его слов об исключении из НАТО

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Испания отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность исключения страны из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.

Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.

Напомним, что президент США предложил альянсу НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из своих рядов из-за спора об отставании западноевропейской страны в военных расходах.

Стоит заметить, что вчера Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.

А во время разговора заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ и предположил, что возможно, Испанию следует исключить из блока НАТО.

Заметим, что несколько недель назад президент Трамп заявил, что страны-НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.

Так он отреагировал на инцидент, когда 19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и летели там в течение 12 минут.

