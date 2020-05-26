ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испания призывает установить единые правила ЕС для передвижения в Шенгенской зоне

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 14:59
Испания призывает установить единые правила ЕС для передвижения в Шенгенской зоне
Фото: Аранча Гонсалес (flickr)

Одним из рассматриваемых вариантов передвижения является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет

Правительство Испании призвало своих партнеров по Евросоюзу установить общие правила для передвижения на территории Европы. Среди основных правил планируется установить обязательные проверки здоровья пассажиров.

Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес, передает Reuters.

По ее словам, несмотря на то, что страны ЕС установили разные сроки для открытия границ, на всей территории Шенгенской зоны должны быть общие принципы и правила для открытия внутренних границ и установления правил для внешних границ.

В документе для обсуждения, представленном Испанией для процесса консультаций по будущему Европы между государствами-членами ЕС, Мадрид также призвал к мониторингу здоровья туристов посредством индивидуальных проверок в рамках общеевропейской процедуры.

"Было бы целесообразно рассмотреть, в координации с ЮНВТО (Всемирная туристская организация - ред.) и ВОЗ, варианты медицинских проверок, либо при покупке билетов, либо в самом аэропорту, если результаты этих проверок будут доступны в разумные сроки", - говорится в документе.

Дипломатический источник сообщил, что одним из рассматриваемых вариантов является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет.

Напомним, в Испании рассчитывают открыть границы для туристов в конце июня.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

Добавим, что с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ЕвросоюзИспаниятуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь