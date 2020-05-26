Испания призывает установить единые правила ЕС для передвижения в Шенгенской зоне

Фото: Аранча Гонсалес (flickr)

Одним из рассматриваемых вариантов передвижения является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет

Правительство Испании призвало своих партнеров по Евросоюзу установить общие правила для передвижения на территории Европы. Среди основных правил планируется установить обязательные проверки здоровья пассажиров.

Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес, передает Reuters.

По ее словам, несмотря на то, что страны ЕС установили разные сроки для открытия границ, на всей территории Шенгенской зоны должны быть общие принципы и правила для открытия внутренних границ и установления правил для внешних границ.

В документе для обсуждения, представленном Испанией для процесса консультаций по будущему Европы между государствами-членами ЕС, Мадрид также призвал к мониторингу здоровья туристов посредством индивидуальных проверок в рамках общеевропейской процедуры.

"Было бы целесообразно рассмотреть, в координации с ЮНВТО (Всемирная туристская организация - ред.) и ВОЗ, варианты медицинских проверок, либо при покупке билетов, либо в самом аэропорту, если результаты этих проверок будут доступны в разумные сроки", - говорится в документе.

Дипломатический источник сообщил, что одним из рассматриваемых вариантов является проверка пассажиров перед посадкой в ​​самолет.

Напомним, в Испании рассчитывают открыть границы для туристов в конце июня.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

Добавим, что с 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для туристов.

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Автор: Валерия Мрачковская