Іспанія закликає встановити єдині правила ЄС для пересування в Шенгенській зоні

Фото: Аранча Гонсалес (flickr)

Одним з розглянутих варіантів пересування є перевірка пасажирів перед посадкою в літак

Уряд Іспанії закликав своїх партнерів по Євросоюзу встановити загальні правила для пересування на території Європи. Серед основних правил планується встановити обов'язкові перевірки здоров'я пасажирів.

Про це заявила міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес, передає Reuters.

За її словами, незважаючи на те, що країни ЄС установили різні терміни для відкриття кордонів, на всій території Шенгенської зони повинні бути загальні принципи і правила для відкриття внутрішніх кордонів і встановлення правил для зовнішніх кордонів.

В документі для обговорення, представленому Іспанією для процесу консультацій щодо майбутнього Європи між державами-членами ЄС, Мадрид також закликав до моніторингу здоров'я туристів допомогою індивідуальних перевірок у рамках загальноєвропейської процедури.

"Було б доцільно розглянути, в координації з ЮНВТО (Всесвітня туристська організація - ред.) і ВООЗ, варіанти медичних перевірок, або при покупці квитків, або в самому аеропорту, якщо результати цих перевірок будуть доступні в розумні терміни", - йдеться в документі.

Дипломатичне джерело повідомило, що одним з розглянутих варіантів є перевірка пасажирів перед посадкою в літак.

Нагадаємо, в Іспанії розраховують відкрити кордони для туристів наприкінці червня.

Крім того, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що влітку в Іспанії буде відкрито туристичний сезон.

Додамо, що з 1 липня Іспанія скасовує обов'язковий двотижневий карантин для туристів.

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Автор: Валерія Мрачковська