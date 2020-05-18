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Испания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 14:19
Испания рассчитывает открыть границы для туристов в конце июня
Фото: люди сидят на летней площадке кафе в Мадриде (flickr)

На туризм приходится более 12% экономического производства страны

Правительство Испании рассчитывает открыть границы для туристов ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменено карантин. На прошлой неделе власти ввели двухнедельный карантин для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решением о введении карантина для путешественников позволяет властям фактически сохранить границы закрытыми. При этом отметив, что данное нововведение необходимо для того, чтобы избежать второй волны пандемии в стране.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что обязательный карантин будет отменен параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

"Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - заявил он.

На туризм приходится более 12% экономического производства страны.

Напомним, ранее Европейская комиссия обнародовала план открытия границ и туризма в Евросоюзе. Рекомендации направлены на то, чтобы дать возможность людям свободно перемещаться в рамках ЕС, а также помочь туристическому сектору начать восстанавливаться после пандемии.

Кроме того, Италия заявила об открытии границы с 3 июня. Указом правительства предусматривается возможность въезда в Италию из стран ЕС, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение двух недель не является обязательной. Такое решение направлено на возобновление летнего туристического потока.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ИспаниякарантинКоронавирус
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