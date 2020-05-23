ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испания начнет принимать иностранных туристов с июля

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 16:15
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
Фото: Педро Санчес (flickr)

На данный момент в стране введен обязательный 14-дневный карантин

Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. По приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.

Он отметил, что летом будет открыт туристический сезон.

"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес.

Напомним, соседняя Португалия уже готова принимать туристов.

Кроме того, с середины июня Греция открывает туристический сезон для граждан 20 стран.

Добавим, что Еврокомиссия обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Испаниятуризмкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь