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В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 16:13
В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов
Фото: флаг Испании (flickr)

Двухнедельный карантин для туристов был введен 15 мая

Правительство Испании приняло решение отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Карантин будет отменен с 1 июля.

Об этом сообщает государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес в Twitter.

Решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Отметим, что 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Напомним, в Испании рассчитывают открыть границы для туристов в конце июня.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что летом в Испании будет открыт туристический сезон.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Испаниятуризмкарантин
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