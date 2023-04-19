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Іспанія почала передачу танків Leopard 2 Україні

Фото: Іспанія почала передачу танків Leopard 2 Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.

Зазначимо, що у Twitter опублікували фотографії танків на платформах перед завантаженням на кораблі.

Нагадаємо, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначала, що доставка танків Leopard 2 Україні здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

Раніше Іспанія обіцяла передати Україні перші танки Leopard 2 після 9 квітня, але потім відтермінувала відправку.

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