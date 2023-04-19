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Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине

Фото: Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца.

Отметим, что в Twitter опубликовали фотографии танков на платформах перед загрузкой на корабли.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес отмечала, что доставка танков Leopard 2 по Украине будет осуществляться морем и завершится до конца апреля.

Ранее Испания обещала передать Украине первые танки Leopard 2 после 9 апреля, но потом отсрочила отправку.

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