Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні, - міністр оборони

Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - додала міністр.

Вона зазначила, що доставка танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іспанії минулого тижня майже 200 українських військових завершили навчання у піхотній академії Толедо.

Також ми писали, що Іспанія пообіцяла передати Україні перші танки Leopard 2 вже після Великодня, 9 квітня.

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