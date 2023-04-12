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Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні, - міністр оборони

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Мадрид, Середа 12 квітня 2023 16:24
Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні, - міністр оборони Ілюстративне фото: Іспанія найближчими днями розпочне передачу Leopard 2 Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України", - розповіла голова оборонного відомства.

Вона зазначила, що доставка танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

За словами чиновниці, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іспанії минулого тижня майже 200 українських військових завершили навчання у піхотній академії Толедо.

Також ми писали, що Іспанія пообіцяла передати Україні перші танки Leopard 2 вже після Великодня, 9 квітня.

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