UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іспанія передасть українським прикордонникам сотню бронемашин VAMTAC

18:11 22.04.2026 Ср
2 хв
Коли очікувати на обіцяну техніку?
aimg Марія Науменко
Фото: іспанський бронеавтомобіль VAMTAC (urovesa.com)

Україна отримає сотню бронемашин VAMTAC та боєприпаси калібру 155 мм від Іспанії. Перші поставки очікуються вже на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Іспанії.

Читайте також: Федоров узгодив з Бельгією та Іспанією посилення ППО: що ще обіцяють партнери

Під час візиту до Києва міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зустрілася з українськими прикордонниками. Вони подякували Іспанії за підтримку, зокрема за постачання обладнання та підготовку військових у межах місії ЄС.

Глава Міноборони Іспанії також оголосила про постачання значної кількості тактичних броньованих транспортних засобів, а також боєприпасів калібру 155 мм.

"Ця співпраця є свідченням прихильності нашої країни до захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого і тривалого миру", - зазначила Роблес.

Як уточнило іспанське видання Cadena SER, йдеться про передачу 100 бронемашин VAMTAC.

Що відомо про VAMTAC

VAMTAC - це іспанський бронеавтомобіль підвищеної прохідності. Він поєднує мобільність позашляховика з базовим бронезахистом і можливістю встановлення озброєння.

Машина має повний привід і високу мобільність, що дозволяє використовувати його як на дорогах, так і в умовах бездоріжжя. Автомобіль здатен перевозити до 2,5 тонн вантажу або особовий склад, а також буксирувати причепи чи іншу техніку.

Основні характеристики:

  • Бойова маса - 5,8 т

  • Екіпаж - 1 людина + до 3 десантників

  • Виробник - Іспанія

  • На озброєнні з 1998 року

  • Довжина - 4,8 м, ширина - 2,1 м, висота - 1,9 м

  • Швидкість - до 135 км/год

  • Підвіска - незалежна

Озброєння:

  • кулемети 7,62 мм і 12,7 мм

  • можливе встановлення ПТРК TOW, MILAN

  • ПЗРК Mistral

Нагадаємо, наприкінці березня Іспанія оголосила про передачу Україні п’яти ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot версії PAC-2.

Ці ракети не є найсучаснішими, оскільки Іспанія поступово переходить на модернізовану версію PAC-3. За оцінками, вартість однієї ракети становить 3-4 млн доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
