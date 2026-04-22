Іспанія передасть українським прикордонникам сотню бронемашин VAMTAC

Під час візиту до Києва міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зустрілася з українськими прикордонниками. Вони подякували Іспанії за підтримку, зокрема за постачання обладнання та підготовку військових у межах місії ЄС.

Глава Міноборони Іспанії також оголосила про постачання значної кількості тактичних броньованих транспортних засобів, а також боєприпасів калібру 155 мм.

"Ця співпраця є свідченням прихильності нашої країни до захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого і тривалого миру", - зазначила Роблес.

Як уточнило іспанське видання Cadena SER, йдеться про передачу 100 бронемашин VAMTAC.

Що відомо про VAMTAC

VAMTAC - це іспанський бронеавтомобіль підвищеної прохідності. Він поєднує мобільність позашляховика з базовим бронезахистом і можливістю встановлення озброєння.

Машина має повний привід і високу мобільність, що дозволяє використовувати його як на дорогах, так і в умовах бездоріжжя. Автомобіль здатен перевозити до 2,5 тонн вантажу або особовий склад, а також буксирувати причепи чи іншу техніку.

Основні характеристики:

Бойова маса - 5,8 т

Екіпаж - 1 людина + до 3 десантників

Виробник - Іспанія

На озброєнні з 1998 року

Довжина - 4,8 м, ширина - 2,1 м, висота - 1,9 м

Швидкість - до 135 км/год

Підвіска - незалежна

Озброєння: