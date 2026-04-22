Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC

Во время визита в Киев министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась с украинскими пограничниками. Они поблагодарили Испанию за поддержку, в частности за поставку оборудования и подготовку военных в рамках миссии ЕС.

Глава Минобороны Испании также объявила о поставках значительного количества тактических бронированных транспортных средств, а также боеприпасов калибра 155 мм.

"Это сотрудничество является свидетельством приверженности нашей страны к защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира", - отметила Роблес.

Как уточнило испанское издание Cadena SER, речь идет о передаче 100 бронемашин VAMTAC.

Что известно о VAMTAC

VAMTAC - это испанский бронеавтомобиль повышенной проходимости. Он сочетает мобильность внедорожника с базовой бронезащитой и возможностью установки вооружения.

Машина имеет полный привод и высокую мобильность, что позволяет использовать его как на дорогах, так и в условиях бездорожья. Автомобиль способен перевозить до 2,5 тонн груза или личный состав, а также буксировать прицепы или другую технику.

Основные характеристики:

Боевая масса - 5,8 т

Экипаж - 1 человек + до 3 десантников

Производитель - Испания

На вооружении с 1998 года

Длина - 4,8 м, ширина - 2,1 м, высота - 1,9 м

Скорость - до 135 км/ч

Подвеска - независимая

Вооружение: