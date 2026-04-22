RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC

18:11 22.04.2026 Ср
2 мин
Когда ожидать обещанную технику?
aimg Мария Науменко
Фото: испанский бронеавтомобиль VAMTAC (urovesa.com)

Украина получит сотню бронемашин VAMTAC и боеприпасы калибра 155 мм от Испании. Первые поставки ожидаются уже в начале мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании.

Во время визита в Киев министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась с украинскими пограничниками. Они поблагодарили Испанию за поддержку, в частности за поставку оборудования и подготовку военных в рамках миссии ЕС.

Глава Минобороны Испании также объявила о поставках значительного количества тактических бронированных транспортных средств, а также боеприпасов калибра 155 мм.

"Это сотрудничество является свидетельством приверженности нашей страны к защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира", - отметила Роблес.

Как уточнило испанское издание Cadena SER, речь идет о передаче 100 бронемашин VAMTAC.

Что известно о VAMTAC

VAMTAC - это испанский бронеавтомобиль повышенной проходимости. Он сочетает мобильность внедорожника с базовой бронезащитой и возможностью установки вооружения.

Машина имеет полный привод и высокую мобильность, что позволяет использовать его как на дорогах, так и в условиях бездорожья. Автомобиль способен перевозить до 2,5 тонн груза или личный состав, а также буксировать прицепы или другую технику.

Основные характеристики:

  • Боевая масса - 5,8 т

  • Экипаж - 1 человек + до 3 десантников

  • Производитель - Испания

  • На вооружении с 1998 года

  • Длина - 4,8 м, ширина - 2,1 м, высота - 1,9 м

  • Скорость - до 135 км/ч

  • Подвеска - независимая

Вооружение:

  • пулеметы 7,62 мм и 12,7 мм

  • возможна установка ПТРК TOW, MILAN

  • ПЗРК Mistral

Напомним, в конце марта Испания объявила о передаче Украине пяти ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot версии PAC-2.

Эти ракеты не являются самыми современными, поскольку Испания постепенно переходит на модернизированную версию PAC-3. По оценкам, стоимость одной ракеты составляет 3-4 млн долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
