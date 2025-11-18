Іспанія передасть Україні дефіцитні ракети для систем ППО IRIS-T, - Зеленський

Іспанія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні ракети для батарей IRIS-T. Таке озброєння зараз у дефіциті.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром Іспанії Педро Санчесом заявив президент України Володимир Зеленський.
Голова держави наголосив, що Україна та Іспанія готові до спільного виробництва високоточної зброї.
Також, як зазначив Зеленський, він вдячний Іспанії за новий пакет оборонної допомоги.
"Це, зокрема, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас. Під час зими великий дефіцит. У цьому випадку конкретний пакет, 40 ракет для систем ППО IRIS-T", - сказав президент.
За його словами, загалом у рамках нового пакета Україна отримає зброю на 300 млн євро. Це суттєва допомога.
Нагадаємо, на тлі похолодання російські окупанти почали регулярно атакувати енергетичні об'єкти України.
Для того, щоб відбити постійні атаки, українським воїнам потрібно більше систем ППО та ракет до них.
2 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина передала Україні додаткові системи Patriot, які вкрай необхідні для знищення російських балістичних ракет.
Також 15 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна надасть Україні зброю на 2 млрд євро.
Зокрема, планується постачання двох систем протиповітряної оборони IRIS-T.
За неофіційними даними, станом на серпень цього року Німеччина надала Україні вже вісім батарей IRIS-T. Німецькі та українські чиновники не розкривають точної кількості.