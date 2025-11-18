Испания передаст Украине дефицитные ракеты для систем ПВО IRIS-T, - Зеленский

Испания в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине ракеты для батарей IRIS-T. Такое вооружение сейчас в дефиците.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина и Испания готовы к совместному производству высокоточного оружия.
Также, как отметил Зеленский, он благодарен Испании за новый пакет оборонной помощи.
"Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас. Во время зимы большой дефицит. В этом случае конкретный пакет, 40 ракет для систем ПВО IRIS-T", - сказал президент.
По его словам, всего в рамках нового пакета Украина получит оружие на 300 млн евро. Это существенная помощь.
Напомним, на фоне похолодания российские оккупанты начали регулярно атаковать энергетические объекты Украины.
Для того, чтобы отбить постоянные атаки, украинским воинам нужно больше систем ПВО и ракет к ним.
2 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия передала Украине дополнительные системы Patriot, которые крайне необходимы для уничтожения российских баллистических ракет.
Также 15 октября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна предоставит Украине оружие на 2 млрд евро.
В частности, планируются поставки двух систем противовоздушной обороны IRIS-T.
По неофициальным данным, по состоянию на август этого года Германия предоставила Украине уже восемь батарей IRIS-T. Немецкие и украинские чиновники не раскрывают точное число.