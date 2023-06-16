Іспанія передасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь і 4 відремонтованих Leopard 2

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Крім того, будуть передані чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства оборони Іспанії.

Два десятки бронетранспортерів для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня, розповіла голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Також глава оборонного відомства Іспанії заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були на ремонті, також будуть передані українській стороні.

Окрім того, очікується передача польового шпиталю Role 2 plus. Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ в Іспанії пройдуть навчання.

Такий госпіталь здатен підтримувати бригаду, з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються в 12 контейнерах.

Танкова коаліція для України

Країни-союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти військових ЗСУ більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада вирішили передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає ще 14 одиниць бойових танків Leopard 2. Так, Данія та Нідерланди профінансували купівлю танків, які будуть поставлені компанією Rheinmetall.

Тим часом Німеччина та Данія пообіцяли передати ЗСУ ще 80 танків Leopard 1.

Також швейцарський концерн Ruag подав уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.