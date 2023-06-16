Испания передаст Украине 20 БТР, полевой госпиталь и 4 отремонтированных Leopard 2

Украина получит от Испании 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Кроме того, будут переданы четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Испании.

Два десятка бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины прибудут из Испании в Польшу уже 19 июня, рассказала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, Таким образом, эта партия добавится к уже поставленным в Украину 40 БТР.

Также глава оборонного ведомства Испании заявила, что 4 танка Leopard 2A4, которые находились в ремонте, также будут переданы украинской стороне.

Кроме того, ожидается передача полевого госпиталя Role 2 plus. Перед тем, как он будет доставлен в Украину, военные ВСУ в Испании пройдут обучение.

Такой госпиталь может поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.

Танковая коалиция для Украины

Страны-союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить военных ВСУ более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

Недавно стало известно, что Украина получит еще 14 единиц боевых танков Leopard 2. Так, Дания и Нидерланды профинансировали покупку танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall.

Между тем, Германия и Дания пообещали передать ВСУ еще 80 танков Leopard 1.

Также швейцарский концерн Ruag подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.