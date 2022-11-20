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Іспанія передала Україні партію генераторів

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Мадрид, Неділя 20 листопада 2022 02:19
Іспанія передала Україні партію генераторів Фото: передані Україні генератори (twitter.com/jmalbares)
Автор: Ілона Свиридова

Іспанія надала партію генераторів, щоб упоратися з наслідками російських ракетних атак на енергетику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ країни Хосе Мануеля Альбареса.

"Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України спростив імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання, скасувавши подання декларацій, а до цього було скасовано ввізне мито.

У п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив прямо звертатися до СБУ, якщо на митниці виникають проблеми із ввезенням генераторів.

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Іспанія генератор
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