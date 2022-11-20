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Испания передала Украине партию генераторов

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Мадрид, Воскресенье 20 ноября 2022 02:19
Испания передала Украине партию генераторов Фото: переданные Украине генераторы (twitter.com/jmalbares)
Автор: Илона Свиридова

Испания предоставила партию генераторов, чтобы справиться с последствиями российских ракетных атак на энергетику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса.

"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины упростил импорт генераторов и другого энергетического оборудования, отменив подачу деклараций, а до этого были отменены ввозные пошлины.

В пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал прямо обращаться в СБУ, если на таможне возникают проблемы с ввозом генераторов.

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Испания генератор
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