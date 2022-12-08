UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія оперативно підшукала заміну Луїсу Енріке: "Фурію Роху" очолить чемпіон Європи

Фото: Луїс де ла Фуенте передає знання своїм підопічним (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Королівська іспанська футбольна федерація не зволікала з призначенням спадкоємця Луїса Енріке на посаді головного тренера національної команди та в той же день призначила спадкоємця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Луїс де ла Фуенте – новий керманич збірної Іспанії. Формально його призначення ще повинна схвалити рада директорів федерації 12 грудня.

61-річний фахівець пішов на підвищення, оскільки донедавна тренував іспанську молодіжку. Також у трудовій книжці де ла Фуенте робота з олімпійською командою, збірною Іспанії U-19, "Алавесом", дублем "Атлетіка" з Більбао, скромними "Ауррерою" та "Португалетою". Торік провів 1 матч на чолі "Фурії Рохи" через пандемію у таборі національної команди – розгром Литви в спарингу (4:0).

У списку досягнень де ла Фуенте два титули чемпіона Європи. У 2015 році в Старому світі під його керівництвом тріумфувала збірна Іспанії U-19, а в 2019-му – команда U-21. На Олімпіаді-2020 зі своїми підопічними поступився Бразилії у фіналі (1:2).

Раніше Королівська іспанська футбольна федерація припинила співпрацю з Луїсом Енріке, який керував збірною понад 3 роки. Сторони вирішили попрощатися після фіаско "Фурії Рохи" в 1/8 фіналу ЧС-2022. Іспанці в серії пенальті програли збірній Марокко.

До слова, раніше Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Іспанії