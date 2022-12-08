Зірковий тренер пішов із посади після провалу збірної на ЧС-2022
Катарський Мундіаль продовжив збирати скальпи з голів керманичів національних команд. Нова відставка сталася в збірній Іспанії.
Про це оголосила Королівська іспанська футбольна федерація, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Луїс Енріке пішов із посади головного тренера "Фурії Рохи". 52-річний фахівець і місцева асоціація вирішили припинити співпрацю після дострокового вильоту з чемпіонату світу.
Лучо тренував збірну Іспанії з літа 2018 року з кількамісячною перервою наступного року. Під його керівництвом піренейці дійшли до півфіналу Євро-2020, де поступилися майбутньому тріумфатору – збірній Італії. Однак, на ЧС-2022 іспанська команда з однією перемогою вийшла з групи та програла Марокко в 1/8 фіналу після серії пенальті.
Відставка Луїса Енріке – вже шоста за мотивами Мундіалю. Після групового етапу свої посади втратили Карлуш Кейруш (Іран), Херардо Мартіно (Мексика), Роберто Мартінес (Бельгія) і Отто Аддо (Гана). Після 1/8 фіналу звільнився коуч Південної Кореї Паулу Бенту.
Раніше Луїс Енріке впродовж трьох років працював із "Барселоною". На чолі каталонців він здобув 2 чемпіонські титули, 3 Кубка Іспанії, Суперкубок Іспанії-2016, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15. Тоді ж виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
OFICIAL La @RFEF agradece a @LUISENRIQUE21 su trabajo al frente de la @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
https://t.co/6Cib6cpJ1l#GraciasLuisEnrique pic.twitter.com/wkAIMu2utd
До слова, раніше Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.
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