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Збірна Португалії розбила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022 з хет-триком дублера Роналду

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Лусаїл, Вівторок 06 грудня 2022 22:55
Збірна Португалії розбила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022 з хет-триком дублера Роналду Фото: Гонсалу Рамуш – новий герой Португалії (twitter.com/selecaoportugal)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою національної команди Португалії над збірної Швейцарії завершився останній матч 1/8 фіналу катарського Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Португалія – Швейцарія – 6:1

Голи: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 – Аканджі, 58

Тренерський штаб піренейців несподівано залишив у запасі Роналду, випустивши в старті нападника "Бенфіки" Рамуша. Рішення стало вдалим. Молодий бомбардир із перших хвилин опинився в епіцентрі подій, а португальська збірна захопила ініціативу.

Трохи хаотичний старт у виконанні обох команд закінчився зі швидком голом. На 17-й хвилині Феліш прийняв м'яч після вкидання з ауту й переадресував Рамушу в штрафний майданчик, а той ударом з-під оборонця зняв павутину з ближнього верхнього кута воріт. Зоммер зіграв роль статиста.

Відразу ж Отавіу міг закріпити перевагу Португалії, але голкіпер упіймав його удар по центру. Сяк-так швейцарці отямилися до 30-ї хвилини. Шакірі наважився пробити метрів із тридцяти – поруч зі стійкою. Зате його партнер по команді Шер ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

А на 33-й хвилині португальці забили зі стандарту. Фернандеш навісив від кутового прапорця на Пепе, який головою вгатив м'яч у сітку. Натомість перед перервою Зоммер в останню мить врятував збірну Швейцарії від третього м'яча, перевівши на кутовий удар Рамуша.

Якщо альпійська команда і мала якийсь план повернення до гри на другий тайм, то Португалія двома голами в стартові 10 хвилин половини зробила його сміттям. Спершу Рамуш на ближній стійці замкнув простріл Далота з правого флангу. Далі ж Геррейру отримав передачу Рамуша на хід і переграв Зоммера в ближньому бою.

Лише після цього швейцарці зуміли розмочити рахунок. Це Аканджі без зайвого опору замкнув дальню стійку після подачі з кутового. Та на 67-й хвилині Рамуш остаточно розвіяв усі мрії про пристойні цифри на табло – Феліш вивів нападника на оперативний простір, і той втретє переграв воротаря.

Португальська команда на куражі цілком могла забити і шостий, і сьомий гол. Фернандеш лише трохи не встиг на підбирання, щоб виконати шедевр. Роналду, який вийшов із лави запасних на 73-й, зі штрафного влучив у стінку, а потім забив із положення поза грою... Добив Швейцарію Леау в доданий час, пробивши під поперечину після передачі Геррейру – 6:1 у підсумку.

Перемога зробила збірну Португалії останнім чвертьфіналістом ЧС-2022. У наступній стадії команда Фернанду Сантуша зустрінеться з Марокко. Цей матч проти кривдників збірної Іспанії запланований на 10 грудня у катарській столиці.

До слова, напередодні збірна Бразилії розгромила Південну Корею на стадії 1/8 фіналу ЧС-2022.

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