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Испания оперативно подыскала замену Луису Энрике: "Фурию Роху" возглавит чемпион Европы

Фото: Луис де ла Фуэнте передает знания своим подопечным (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Королевская испанская футбольная федерация не медлила с назначением наследника Луиса Энрике в должности главного тренера национальной команды и в тот же день назначила наследника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Луис де ла Фуэнте – новый наставник сборной Испании. Формально его назначение еще должен одобрить совет директоров федерации 12 декабря.

61-летний специалист пошел на повышение, поскольку до этого тренировал испанскую молодежку. Также в трудовой книжке де ла Фуэнте работа с олимпийской командой, сборной Испании U-19, "Алавесом", дублем "Атлетика" из Бильбао, скромными "Ауррерой" и "Португалетой". В прошлом году провел 1 матч во главе "Фурии Рохи" из-за пандемии в лагере национальной команды – разгром Литвы в спарринге (4:0).

В списке достижений де ла Фуэнте два титула чемпиона Европы. В 2015 году в Старом свете под его руководством триумфовала сборная Испании U-19, а в 2019-м – команда U-21. На Олимпиаде-2020 со своими подопечными уступил Бразилии в финале (1:2).

Ранее Королевская испанская футбольная федерация прекратила сотрудничество с Луисом Энрике, руководившим сборной более 3 лет. Стороны решили попрощаться после фиаско "Фурии Рохи" в 1/8 финала ЧМ-2022. Испанцы в серии пенальти уступили сборной Марокко.

К слову, ранее Португалия уничтожила сборную Швейцарии в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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