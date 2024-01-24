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Іспанія хоче приєднатися до п'яти коаліцій для допомоги ЗСУ: подробиці

Середа 24 січня 2024 19:57
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Іспанія хоче приєднатися до п'яти коаліцій для допомоги ЗСУ: подробиці Архівне фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія продовжить допомагати Україні з навчанням військових і планує зробити свій внесок у п'ять коаліцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес.

Вона вказала на складність нинішньої ситуації, коли виповнюється друга річниця російського вторгнення, додавши, що саме зараз єдність і підтримка України стають найважливішими.

Міністр похвалила представників спеціалізованих багатонаціональних коаліцій за хороший метод координації підтримки України в довгостроковій перспективі.

Іспанія планує зробити свій внесок у коаліції:

  • морської безпеки;
  • польової артилерії;
  • наземної протиповітряної оборони;
  • інформаційних технологій;
  • коаліцій із розмінування.

Інша допомога від Іспанії

За її словами, Іспанія продовжить активно діяти в галузі навчання, про що свідчать понад 3500 українських солдатів, які вже пройшли навчання в країні.

Вона оголосила про нові спеціалізовані навчальні модулі із зенітних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також із підводного розмінування.

Також у рамках підтримки, наданої Україні в гуманітарній сфері, міністр підтвердила, що успішно ініційовано програму з розміщення 400 родичів українських солдатів, полеглих у боях, у військових резиденціях, де вони зможуть насолодитися відпочинком далеко від жахів війни.

Підтримка з боку Іспанії

Глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловлював тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський називав прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса великим молодцем, бо він дуже допомагав і допомагає Україні.

Вже у січні стало відомо, що Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги.

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