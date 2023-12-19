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Він великий молодець, у WhatsApp передаємо важливі сигнали: Зеленський про прем'єра Іспанії

Вівторок 19 грудня 2023 20:03
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Він великий молодець, у WhatsApp передаємо важливі сигнали: Зеленський про прем'єра Іспанії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес є великим молодцем, він дуже допомагав і допомагає Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Передавайте мої теплі вітання прем'єр-міністру Педро Санчесу, він великий молодець, він дуже допомагав", - йдеться у заяві.

За його словами, вони розмовляли з ним навіть уночі, після ухвалення рішення про відкриття вступних переговорів з Європейським союзом, тому що наступного ранку готувалося блокування 50 млрд євро (на саміті ЄС - ред.). На поточний момент Іспанія головує в Євросоюзі.

"Ми в нормальних стосунках, у WhatsApp передаємо важливі сигнали, що Україна хоче і як її підтримати. Педро мені особисто і питає, де і як треба підтримати", - додав президент.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також місяць тому до Іспанії прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.

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