Він великий молодець, у WhatsApp передаємо важливі сигнали: Зеленський про прем'єра Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес є великим молодцем, він дуже допомагав і допомагає Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Передавайте мої теплі вітання прем'єр-міністру Педро Санчесу, він великий молодець, він дуже допомагав", - йдеться у заяві.

За його словами, вони розмовляли з ним навіть уночі, після ухвалення рішення про відкриття вступних переговорів з Європейським союзом, тому що наступного ранку готувалося блокування 50 млрд євро (на саміті ЄС - ред.). На поточний момент Іспанія головує в Євросоюзі.

"Ми в нормальних стосунках, у WhatsApp передаємо важливі сигнали, що Україна хоче і як її підтримати. Педро мені особисто і питає, де і як треба підтримати", - додав президент.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також місяць тому до Іспанії прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.