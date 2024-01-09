Іспанія передала Україні два медичні броньовики для евакуації поранених (відео)
Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.
Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe.
Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення.
En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.— José Manuel Albares (@jmalbares) January 8, 2024
España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J
Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів.
"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно", - додав міністр.
Підтримка з боку Іспанії
Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.
Також президент Володимир Зеленський називав прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса великим молодцем, бо він дуже допомагав і допомагає Україні.
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