Испания хочет присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ: подробности
Испания продолжит помогать Украине с обучением военных и планирует сделать свой вклад в пять коалиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Она указала на сложность нынешней ситуации, когда исполняется вторая годовщина российского вторжения, добавив, что именно сейчас единство и поддержка Украины становятся самыми важными.
Министр похвалила представителей специализированных многонациональных коалиций за хороший метод координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе.
Испания планирует сделать свой вклад в коалиции:
- морской безопасности;
- полевой артиллерии;
- наземной противовоздушной обороны;
- информационных технологий;
- коалиций по разминированию.
Другая помощь от Испании
По ее словам, Испания продолжит активно действовать в области обучения, о чем свидетельствуют более 3500 украинских солдат, которые уже прошли обучение в стране.
Она объявила о новых специализированных учебных модулях по зенитным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию.
Также в рамках поддержки, оказанной Украине в гуманитарной сфере, министр подтвердила, что успешно инициирована программа по размещению 400 родственников украинских солдат, павших в боях, в военных резиденциях, где они смогут насладиться отдыхом вдали от ужасов войны.
Поддержка со стороны Испании
Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выражал твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.
В январе стало известно, что Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.
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