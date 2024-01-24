ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания хочет присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ: подробности

Среда 24 января 2024 19:57
UA EN RU
Испания хочет присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ: подробности Архивное фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания продолжит помогать Украине с обучением военных и планирует сделать свой вклад в пять коалиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

Она указала на сложность нынешней ситуации, когда исполняется вторая годовщина российского вторжения, добавив, что именно сейчас единство и поддержка Украины становятся самыми важными.

Министр похвалила представителей специализированных многонациональных коалиций за хороший метод координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Испания планирует сделать свой вклад в коалиции:

  • морской безопасности;
  • полевой артиллерии;
  • наземной противовоздушной обороны;
  • информационных технологий;
  • коалиций по разминированию.

Другая помощь от Испании

По ее словам, Испания продолжит активно действовать в области обучения, о чем свидетельствуют более 3500 украинских солдат, которые уже прошли обучение в стране.

Она объявила о новых специализированных учебных модулях по зенитным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию.

Также в рамках поддержки, оказанной Украине в гуманитарной сфере, министр подтвердила, что успешно инициирована программа по размещению 400 родственников украинских солдат, павших в боях, в военных резиденциях, где они смогут насладиться отдыхом вдали от ужасов войны.

Поддержка со стороны Испании

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выражал твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.

В январе стало известно, что Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Испания Война в Украине
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине