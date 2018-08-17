В Испании от жары умерли более 20 человек

Люди погибли в результате теплового удара

В Испании, в автономной области Каталония, в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом передает Catalonia Today со ссылкой на данные каталонской власти.

Как сообщается, около 23 человек погибли из-за высокой температуры летом этого года.

В чстности, двое людей погибли в период до 2 августа.

"Еще 21 человек скончался от теплового удара в период со 2 по 13 августа", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось о 9 жертв аномальной жары в Испании.

Также сообщалось, что в Японии за неделю с 6 по 12 августа в результате тепловых ударов погибли 6 человек, еще более 7 тысяч были госпитализированы. В целом в Японии из-за жаркой погоды с 30 апреля погибли 144 человека, более 78 тыс. были госпитализированы.

Отметим, европейские с начала августа переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Сообщалось, что в некоторых районах Португалии температура достигала +46.

Кроме того сообщалось о пожаре в пограничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

В Нидерландах из-за высокой температуры плавился асфальт, поэтому власть закрывала несколько дорог.