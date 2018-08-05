Європейські країни накрила аномальна спека

Зокрема, Португалія бореться з пожежами, а в Іспанії є перші жертви спеки

Європейські країни в ці вихідні, 4-5 серпня, переживають аномальну спеку, температура повітря наближається до рекордної. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, в деяких районах Португалії температура досягла +46.

Крім того, в регіоні Алгарви вирують лісові пожежі, у зв'язку з чим влада випустила попередження, а жителів одного села евакуювали.

Відзначається також, що в Іспанії за останній тиждень у результаті теплового удару загинули три людини, один з них був бездомним.

Крім того, як повідомляється, в південному місті Кордоба температура досягла +44 градусів.

Крім того, про пожежі повідомляють у прикордонних з Португалією і Францією регіонах, а також в Каталонії.

В Нідерландах через високі температури плавиться асфальт, тому влада закрила кілька доріг.

Раніше повідомлялося, що у Франції один з реакторів атомної електростанції в Фессенхаймі зупинили через те, що станція стала скидати у Великий канал Ельзасу воду, температура якої перевищує допустимі норми. Як повідомлялося, температура повітря піднялася до +35.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що європейські країни накриє спека, в Іспанії та Португалії прогнозувалося підвищення температури повітря до +47.

Також зазначалося, що у зв'язку з надходженням гарячого повітря з Африки, постійно зростатиме температура повітря в Іспанії та Португалії.