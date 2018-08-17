В Іспанії від спеки померли більше 20 осіб

Люди загинули внаслідок теплового удару

В Іспанії, в автономній області Каталонія, в результаті аномальної спеки загинули щонайменше 23 людини. Про це передає Catalonia Today з посиланням на дані каталонської влади.

Як повідомляється, близько 23 людей загинули через високі температури влітку цього року.

Зокрема, двоє людей загинули в період до 2 серпня.

"Ще 21 людина померла від теплового удару в період з 2 по 13 серпня", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 9 жертв аномальної спеки в Іспанії.

Також повідомлялося, що в Японії за тиждень з 6 по 12 серпня в результаті теплових ударів загинули 6 осіб, ще понад 7 тисяч були госпіталізовані. Загалом в Японії через спекотну погоду з 30 квітня загинули 144 людини, понад 78 тис. були госпіталізовані.

Зазначимо, європейські з початку серпня переживають аномальну спеку, температура повітря наближається до рекордної.

Повідомлялося, що в деяких районах Португалії температура досягала +46.

Крім того повідомлялося про пожежі у прикордонних з Португалією і Францією регіонах, а також в Каталонії.

В Нідерландах через високі температури плавився асфальт, тому влада закривала кілька доріг.