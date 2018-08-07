Количество погибших от аномальной жары в Испании выросло до 9

Местами температура в стране достигала 46 градусов

В Испании из-за аномальной жары погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, в юго-западном регионе Экстремадура неподалеку от границы с Португалией было найдено тело 66-летнего мужчины, который скончался в воскресенье от теплового удара. Во вторник от теплового удара скончалась 75-летняя женщина.

Также в Екстремадуре погиб от теплового удара 40-летний пилигрим из Германии. Жара стала причиной смерти и 81-летнего мужчины.

Таким образом, количество жертв аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Местами температура в стране достигала 46 градусов.

Ранее сообщалось о 5 погибших от аномальной жары в Испании.

Добавим, что в Португалии произошел пожар в курортном регионе, в результате которого пострадали 44 человека. Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса в почти недоступном горном хребте неподалеку от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.