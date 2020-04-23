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В Испании зафиксировано более 22 тыс. смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:11
В Испании зафиксировано более 22 тыс. смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

В стране от болезни вылечились 89 тыс. людей

В Испании от начала пандемии умерли 22 157 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Испании за последние сутки от коронавируса умерли 440 человек. Накануне это количество составляло 435 человек. Однако уже 5 день подряд эта цифра не превышает 500.

В целом в Испании заразились коронавирусом 213 024 человек, из которых 4 635 заразились за минувшие сутки. Кроме того от болезни вылечились 89 тыс. людей.

Также министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что карантин помогает достигать поставленных целей, но страна все еще находится в тяжелой фазе, поэтому чрезвычайное положение было продлено еще на 15 дней.

Напомним, в Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от коронавирусной инфекции.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Однако, карантин в Испании может продержаться до 9 мая.

Ранее сообщалось, что Испания сняла часть карантинных ограничений для предприятий.

Франция готовится ослабить карантин 11 мая В Германии число новых случаев коронавируса растет третий день
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