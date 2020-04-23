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В Іспанії зафіксовано понад 22 тис. смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 14:11
В Іспанії зафіксовано понад 22 тис. смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

В країні від хвороби вилікувались 89 тис. людей

В Іспанії від початку пандемії померли 22 157 осіб від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в Іспанії за останню добу від коронавірусу померли 440 людей. Напередодні ця кількість складала 435 осіб. Однак вже 5 день поспіль ця цифре не перевищує 500.

Загалом в Іспанії інфікувалися коронавірусом 213 024 осіб, з яких 4 635 заразились за минулу добу. Крім того від хвороби вилікувались 89 тис. людей.

Також міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан було продовжено ще на 15 днів.

Нагадаємо, в Іспанії четвертий день поспіль фіксують зниження кількості загиблих від коронавірусної інфекції.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Однак, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств.

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