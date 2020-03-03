В Испании зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти от нового коронавируса COVID-19 зафиксирован на территории Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения автономного сообщества Валенсия.

Как сообщается, пациент скончался 13 февраля. Вирус был обнаружен после ретроспективного исследования.

В Испании было зафиксировано более 150 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заболевших было обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

Отметим, что число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.