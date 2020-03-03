ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 21:47
В Испании зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Зараженный коронавирусом находился в Валенсии

Первый случай смерти от нового коронавируса COVID-19 зафиксирован на территории Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения автономного сообщества Валенсия.

Как сообщается, пациент скончался 13 февраля. Вирус был обнаружен после ретроспективного исследования.

В Испании было зафиксировано более 150 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заболевших было обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

Отметим, что число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.

В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек Англия присвоила эпидемии коронавируса наивысший уровень опасности
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь