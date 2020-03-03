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В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 21:47
В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Заражений коронавірусом перебував у Валенсії

Перший випадок смерті від нового коронавірусу COVID-19 зафіксований на території Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я автономного співтовариства Валенсія.

Як повідомляється, пацієнт помер 13 лютого. Вірус був виявлений після ретроспективного дослідження.

В Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом. Найбільше хворих було виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.

Відзначимо, що кількість смертельних випадків від коронавіруса COVID-19 в Італії зросла до 72 осіб.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в світі захворіли понад 90 тис. людей у 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.

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