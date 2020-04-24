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В Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности за месяц

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 15:14
В Испании зафиксировали самый низкий показатель смертности за месяц
Иллюстративное фото (flickr)

В стране шестой день подряд снижается количество смертей от коронавирусной инфекции

В Испании за минувшие сутки зафиксировали 367 летальных случаев от коронавируса, что является самым низким показателем за месяц. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в Испании шестой день подряд снижается количество смертей от коронавирусной инфекции. Например, накануне в стране зафиксировали 440 летальных случаев от болезни, а еще днем ранее это количество составило 435 человек.

Также отмечается, что количество пациентов с коронавирусом, выздоровевших в течение последних суток, превысило количество новых случаев. Так, за последние 24 часа было зарегистрировано 2796 случаев заражения, тогда как из больницы выписали 3105 человек.

Напомним, в Испании от начала пандемии умерли 22 157 лиц от коронавирусной инфекции.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Однако, карантин в Испании может продержаться до 9 мая.

Ранее сообщалось, что Испания сняла часть карантинных ограничений для предприятий. Однако, остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

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