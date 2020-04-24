ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності за місяць

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 15:14
В Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності за місяць
Ілюстративне фото (flickr)

В країні шостий день поспіль знижується кількість смертей від коронавірусної інфекції

В Іспанії за минулу добу зафіксували 367 летальних випадків від коронавірусу, що є найнижчим показником за місяць. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, в Іспанії шостий день поспіль знижується кількість смертей від коронавірусної інфекції. Наприклад, напередодні в країні зафіксували 440 летальних випадків від хвороби, а ще днем раніше ця кількість становила 435 людей.

Також зазначається, що кількість пацієнтів з коронавірусом, одужавших протягом останньої доби, перевищила кількість нових випадків. Так, за останні 24 години було зареєстровано 2796 випадків зараження, тоді як з лікарні виписали 3105 осіб.

Нагадаємо, в Іспанії від початку пандемії померли 22 157 осіб від коронавірусної інфекції.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Однак, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств. Однак, залишаються закритими школи, ресторани і бари, спортивні і культурні установи.

У Швеції кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2 тисячі Під Києвом ще в двох гуртожитках виявили коронавірус
Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top