В Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності за місяць

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В країні шостий день поспіль знижується кількість смертей від коронавірусної інфекції

В Іспанії за минулу добу зафіксували 367 летальних випадків від коронавірусу, що є найнижчим показником за місяць. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, в Іспанії шостий день поспіль знижується кількість смертей від коронавірусної інфекції. Наприклад, напередодні в країні зафіксували 440 летальних випадків від хвороби, а ще днем раніше ця кількість становила 435 людей.

Також зазначається, що кількість пацієнтів з коронавірусом, одужавших протягом останньої доби, перевищила кількість нових випадків. Так, за останні 24 години було зареєстровано 2796 випадків зараження, тоді як з лікарні виписали 3105 осіб.

Нагадаємо, в Іспанії від початку пандемії померли 22 157 осіб від коронавірусної інфекції.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Однак, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств. Однак, залишаються закритими школи, ресторани і бари, спортивні і культурні установи.