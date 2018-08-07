В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 человек

Среди эвакуированных - пожилые люди из социально-оздоровительного центра

В муниципалитете Льючент (Испания) из-за лесных пожаров эвакуировали 2500 местных жителей. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, пожары уже уничтожили 1500 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. В их ликвидации принимают участие 600 пожарных и солдат военного подразделения, созданного для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Правительство Испании и региональные власти предоставили для ликвидации стихии 22 вертолеты и небольшие самолеты.

Сообщается, что наиболее вероятной причиной пожара является молния. Власти эвакуировали 2500 жителей трех городков. Их разместили в спортивном центре Льючента. Среди эвакуированных - пожилые люди из социально-оздоровительного центра.

Как отмечается, с октября прошлого года на территории муниципалитета выпало меньше половины нормы осадков. Температура воздуха в последние дни держится на уровне 37 градусов.

Напомним, что количество погибших в результате аномальной жары в Испании выросла до 5.

Добавим, что в Португалии произошел пожар в курортном регионе Алгарве, пострадали десятки людей.

Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса в почти недоступном горном хребте неподалеку от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.