В Іспанії через лісові пожежі евакуювали 2500 людей

Серед евакуйованих - літні люди з соціально-оздоровчого центру

У муніципалітеті Льючент (Іспанія) через лісові пожежі евакуювали 2500 місцевих жителів. Про це повідомляє El Pais.

Як зазначається, пожежі вже винищили 1500 гектарів лісу та сільськогосподарських угідь. У їх ліквідації беруть участь 600 пожежників та солдатів військового підрозділу, створеного для боротьби з надзвичайними ситуаціями. Уряд Іспанії і регіональна влада надали для ліквідації стихії 22 гелікоптери і невеликі літаки.

Повідомляється, що найбільш ймовірною причиною пожежі є блискавка. Влада вирішила евакуювати 2500 жителів трьох містечок неподалік. Їх розмістили в спортивному центрі Льючента. Серед евакуйованих - літні люди з соціально-оздоровчого центру.

Як зазначається, з жовтня минулого року на території муніципалітету випало менше половини норми опадів. Температура повітря в останні дні тримається на рівні 37 градусів.

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок аномальної спеки в Іспанії зросла до 5.

Додамо, що у Португалії сталась пожежа у курортному регіоні Алгарве, постраждали десятки людей.

Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 7 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.