Число погибших в результате аномальной жары в Испании возросло до 5

Погибли еще двое мужчин

В Испании от аномальной жары погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как отмечается, сегодня, 6 июля, стало известно о двух погибших в Таррагоне. Оба мужчины в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако медики не смогли спасти их. При этом они не имели при себе документов и, вероятно, были бездомными.

Сообщается, что на прошлой неделе двое людей погибли от жары в Мурсии, еще один - в Барселоне.Таким образом, количество жертв жары в Испании достигло 5 человек.

С прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

Напомним, что сегодня, 6 июля, в Португалии произошел пожар в курортном регионе Алгарве, в результате которого пострадали по меньшей мере 44 человека.

Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса в почти недоступном горном хребте неподалеку от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.