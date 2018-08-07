Лесные пожары в Португалии приближаются к курорту Алгарве

В Алгарве из-за приближения лесных пожаров эвакуировали две гостиницы

В Португалии лесные пожары приближаются к популярному курорту Алгарве, пляжи заволакивает густой черный дым, проводится эвакуация гостиниц. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в результате лесных пожаров в Португалии в регионе Алгарве спасатели эвакуировали две гостиницы. Также сообщается, что на курорте уже пострадали десятки человек, а 76-летнюю женщину в критическом состоянии доставили в одну из больниц Лиссабона.

AFP отмечает, что с конца прошлой недели в Португалии продолжаются более 20 лесных пожаров, которые возникли в результате аномальной жары. Местные власти рассчитывали потушить их уже в понедельник, однако сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Всего с момента начала лесных пожаров огонь охватил около четырех тысяч гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов. "Красный уровень" опасности сохраняется в 11 округах Португалии, в семи объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Португалии 4 августа зафиксировали температурный рекорд за последние 18 лет, в некоторых районах страны температура достигала + 47.