В Испании возросла вероятность выборов из-за провала коалиционных переговоров

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

У Санчеса есть время до 23 сентября сформировать коалицию большинства

В Испании провалились переговоры между лидером ультралевой партии Подемос Пабло Іглесиасом и исполняющим обязанности премьер-министра Педро Санчесом про формирования коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что у Санчеса есть время до 23 сентября сформировать коалицию большинства. Если этого не произойдет, в стране должны объявить досрочные парламентские выборы - четвертые за последние 4 года.

"Провалились коалиционные переговоры между ультралевой партией Подемос и исполняющий обязанности премьер-министром ІспанииПедро Санчесом", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля в Испании были проведены досрочные парламентские выборы. Партии-победители до сих пор не сформировали коалицию. В июле премьер Испании Педро Санчес со второй попытки не смог заручиться поддержкой парламента для формирования правительства страны.

Отметим, в июне 2018 года новым премьєр-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес. Он сменил своего консервативного предшественника Мариано Рахоя, который получил вотум недоверия.

Как сообщало РБК-Украина, Санчес встретится с главой женералітету Каталонии Кимом Торрою. Сообщается, что пока неизвестно, какие темы будут обсуждать стороны. Санчес заявил, что хочет сосредоточиться на социальных и экономических проблемах региона, а не на вопросе независимости Каталонии.