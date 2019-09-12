ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії зросла імовірність виборів унаслідок провалу коаліційних переговорів

Новини » Політика    12.09.2019 - 21:00
В Іспанії зросла імовірність виборів унаслідок провалу коаліційних переговорів
Фото: Педро Санчес (GettyImages)

У Санчеса є час до 23 вересня сформувати коаліцію більшості

В Іспанії провалилися перемовини між лідером ультралівої партії Подемос Пабло Іглесіасем та виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесом щодо формування коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що у Санчеса є час до 23 вересня сформувати коаліцію більшості. Якщо цього не відбудеться, у країні мають оголосити дострокові парламентські вибори - четверті за останні 4 роки.

"Провалилися коаліційні перемовини між ультралівою партією Подемос та виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії були проведені дострокові парламентські вибори. Партії-переможці досі не сформували коаліцію. У липні прем’єр Іспанії Педро Санчес з другої спроби не зміг заручитися підтримкою парламенту для формування уряду країни.

Відзначимо, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес. Він замінив свого консервативного попередника Маріано Рахоя, який отримав вотум недовіри.

Як повідомляло РБК-Україна, Санчес зустрінеться з главою женералітету Каталонії Кімом Торрою. Повідомляється, що поки невідомо, які теми будуть обговорювати сторони. Санчес заявив, що хоче зосередитися на соціальних і економічних проблемах регіону, а не питанні незалежності Каталонії.

В Іспанії сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії У Румунії на тлі президентських виборів розпадається коаліція
Новини України КоаліціяІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся