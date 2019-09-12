В Іспанії зросла імовірність виборів унаслідок провалу коаліційних переговорів

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

У Санчеса є час до 23 вересня сформувати коаліцію більшості

В Іспанії провалилися перемовини між лідером ультралівої партії Подемос Пабло Іглесіасем та виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесом щодо формування коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що у Санчеса є час до 23 вересня сформувати коаліцію більшості. Якщо цього не відбудеться, у країні мають оголосити дострокові парламентські вибори - четверті за останні 4 роки.

"Провалилися коаліційні перемовини між ультралівою партією Подемос та виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії були проведені дострокові парламентські вибори. Партії-переможці досі не сформували коаліцію. У липні прем’єр Іспанії Педро Санчес з другої спроби не зміг заручитися підтримкою парламенту для формування уряду країни.

Відзначимо, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес. Він замінив свого консервативного попередника Маріано Рахоя, який отримав вотум недовіри.

Як повідомляло РБК-Україна, Санчес зустрінеться з главою женералітету Каталонії Кімом Торрою. Повідомляється, що поки невідомо, які теми будуть обговорювати сторони. Санчес заявив, що хоче зосередитися на соціальних і економічних проблемах регіону, а не питанні незалежності Каталонії.