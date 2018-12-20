Санчес встретится с лидером Каталонии

Фото: Педро Санчес и Ким Торро (коллаж РБК-Украина)

Организации, которые требуют независимости Каталонии, заявили о грядущей акции протеста

Премьер Испании Педро Санчес встретится с главой женералитета Каталонии Кимом Торрою. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

Сообщается, что пока неизвестно, какие темы будут обсуждать стороны. Санчес заявил, что хочет сосредоточиться на социальных и экономических проблемах региона, а не на вопросе независимости Каталонии.

В тот самый момент организации, которые требуют независимости Каталонии, заявили о грядущей акции протеста.

Напомним, генпрокуратура Испании 2 ноября несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые в настоящее время находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

Прокуратура требовала наказания в виде 25 лет заключения для бывшего заместителя председателя каталонского правительства Уриола Жункераса по обвинению в восстании. Другим участникам движения за отделение Каталонии от Испании, которые сейчас находятся под стражей в ожидании решения суда, грозило до 17 лет тюрьмы.